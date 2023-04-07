روسيا تتوقع أن يصل محصول القمح لـ120 مليون طن في 2023

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تتوقع وزارة الزراعة الروسية حصد 120 مليون طن من الحبوب في 2023، بعد المعدل القياسي الذي حققته العام الماضي.

وقالت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم الجمعة، إن هذا أقل بواقع 5% عن تقديرات الوزارة في ديسمبر.

تعد روسيا أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، مما يجعل المحصول مهما للأسعار الغذائية العالمية.

وأفادت البيانات الرسمية، بأن روسيا حصدت العام الماضي 157.7 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 104.2 مليون طن من القمح.

وهذه أفضل نتيجة شهدها القطاع الزراعي الروسي حتى الآن، وكان الرقم القياسي السابق 135 مليون طن.

ومن غير الواضح ما إذا كانت النتائج متعلقة بالمكاسب الإقليمية الروسية في حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وفي ديسمبر أعلنت الوزارة الروسية توقعاتها بتحقيق ما بين 125 و127 مليون طن لعام 2023، بما في ذلك 80 إلى 85 مليون طن من القمح.