تُقام مساء اليوم الجمعة، واحدة من أهم مباريات الموسم على صعيد كرة اليد المصرية، وذلك عندما يلتقي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي، الزمالك، في نهائي بطولة الدوري.

وتنطلق مباراة فريقي الأهلي والزمالك رجال في المرحلة الختامية من دوري المحترفين لكرة اليد عند الحادية عشر واالنصف مساءً، وتقام على صالة الشروق.

ومن المقرر أن تقوم قناة أون تايم سبورتس 1 بنقل المباراة على الهواء مباشرةً، مصحوبة بمراسم التتويج عقب نهاية المواجهة.

وكان فريق الأهلي قد فاز أمس الخميس على البنك الأهلي بنتيجة 29-28، فيما اكتفى الزمالك بالتعادل مع سبورتنج 27-27.

ويحتاج الأهلي في مباراة اليوم لنتيجة الفوز أو التعادل من أجل حسم بطولة الدوري لصالحه، فيما يحتاج الزمالك للفوز فقط من أجل التتويج بالبطولة.