قال الرئيس عبد الفتاح إن الجميع يقاسي جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، معقبا: «أنا أعترف بذلك، لكن في النهاية الناس البسيطة اللي زي حالتنا دائما بتقول البطن ما مبتفتش، يعني أي حاجة» في إشارة إلى أن أي شيء؛ يمكن أن يسد جوع الإنسان.

وتابع حديثه على هامش تناول وجبة الإفطار مع مواطني حي الأسمرات خلال الجولة التفقدية مساء اليوم الخميس، أن هذا لا يعني غض الطرف عن أوضاع الناس الصعبة التي تقاسي ظروف الحياة، معقبا: «المهم نوفر حياة كريمة لكل أهلنا، والناس أصحاب الظروف الصعبة التي تقاسي، ومنقعدش نتفرج عليهم».

وناشد المواطنين؛ بالدعاء كي يمن الله على الوطن بالكرم، قائلا: «الكرم هياجي إمتي، أنا بحلم بالكرم، الناس الطيبة في البيوت؛ تدعي لنا أن ربنا يفيض علينا من بركاته في هذه الأيام الكريمة من إخواننا المسيحيين والمسلمين؛ علشان نعمل أكثر، إحنا مبنعملش حاجة شر أبدا»، مؤكدا أن خطة الدولة؛ هي البناء والتعمير والإصلاح.

وعن خطط الدولة اتجاه تطوير التعليم في مصر، قال الرئيس: «التعليم الذي نحلم به أكبر بكثير مما عليه نحن الآن، ومن غير ما يكون إيدينا على يد بعض صعب، لأن ظروفنا صعبة»، مشيرا إلى أن أعداد طلاب التعليم الأساسي 25 مليونا، والتعليم الجامعي 4 ملايين طالب؛ بإجمالي 30 مليونا، معقبا: «دول لوحدهم دولتين ثلاثة مع بعض».