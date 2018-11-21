وزير الدفاع اليوناني: سنواصل تسليح أوكرانيا

صرح وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، بأن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الذخيرة، لكنها رفضت طلب الدولة، لإرسال أي من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية، سوفيتية وروسية الصنع من طراز "إس-300 وتور-إم1 وأو إس إيه-إيه كيه".

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، الذي زار أثينا أمس الخميس مجددا الطلب لإرسال الأنظمة الصاروخية، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة.

ومن جانبه، أشار وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، إلى استعداد بلاده لمواصلة إرسال ذخيرة، لاسيما قذائف مدفعية، عيار 155 ملليمترا، فيما أكد عدم إرسال أنظمة صاروخية.

وإلى جانب إرسال ذخائر، اتفق وزيرا الدفاع على أن أوكرانيا ستواصل الحصول على قذائف، أنتجها "نظام الدفاع اليوناني" (إي.إيه.إس)، الذي تخطط الحكومة لتطوير طاقته الإنتاجية.

واتفق الوزيران أيضا على أنه اعتمادا على مسار الحرب، ستواصل البحرية اليونانية مساعدة أوكرانيا، بخبرتها لإزالة الكثير من الألغام، التي وضعتها روسيا، بالقرب من الساحل، لاسيما الموانئ القريبة.

وقبل زيارة اليونان، توجه وزير الدفاع الأوكراني إلى بلغاريا، التي على الرغم من علاقاتها التاريخية بروسيا، فهي واحدة من الموردين الرئيسيين للذخيرة إلى أوكرانيا.