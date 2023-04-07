شهدت أحداث الحلقة 16، اقتناع ستهم "روجينا"، بكلام عبجي ونصيحته لها بعودتها إلى أشقائها، والمطالبة بميراثها من جديد من شقيقها الأكبر رماح "جهاد سعد".

وبالفعل ذهبت ستهم إلى شقيقها جبر "محمد عبد الحافظ"، الذي عاتبعها على هروبها من منزله بشكل مفاجئ؛ ما سبب "العار" للعائلة، لكنها طلبت منه الوقوف معها ضد شقيقها الأكبر رماح "جهاد سعد"، للحصول على ميراثها من والدها، ولكن جبر يرفض هذا الأمر، ويقرر حبسها من جديد، حتى لا تستطيع الهروب.

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، المخرج رؤوف عبد العزيز.