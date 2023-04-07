هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أهالي حي الأسمرات بمناسبة شهر رمضان المبارك، والأخوة الأقباط كذلك بمناسبة الصيام، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين جميعا».

وأكد أن مشروع حي الأسمرات ؛ كان حلم طويل طال انتظاره وتحقق، وذلك على هامش تناول وجبة الإفطار مع مواطني حي الأسمرات خلال الجولة التفقدية مساء الخميس.

ووجه حديثه لمواطنة من حي السمرات أثناء اللقاء، قائلا: «يا أختي يا نعمة، أنا عايز أقول لك على حاجة محدش مننا ليه فضل عليكم، الفلوس دي فلوس مصر».

وتابع: «كلامي موجه لجميع الحاضرين والمواطنين في البيوت، محدش بيجيب حاجة من جيبه»، مشددا من جهته على ضرورة التمسك بقيم الحب والعطاء ومساعدة الغير معقبا: «لازم كمان مع كل اللي بنعمله، أنتم كمان تحبوا بعض أكثر، مش عايز أقول ندفن كل اللي فات وننظر للمستقبل لأولادنا ولينا».