 فيديو.. الرئيس السيسي لمواطنة من حي الأسمرات : محدش مننا ليه فضل عليكم.. دي فلوس مصر - بوابة الشروق
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فيديو.. الرئيس السيسي لمواطنة من حي الأسمرات : محدش مننا ليه فضل عليكم.. دي فلوس مصر

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 1:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 1:31 ص

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أهالي حي الأسمرات بمناسبة شهر رمضان المبارك، والأخوة الأقباط كذلك بمناسبة الصيام، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين جميعا».

وأكد أن مشروع حي الأسمرات ؛ كان حلم طويل طال انتظاره وتحقق، وذلك على هامش تناول وجبة الإفطار مع مواطني حي الأسمرات خلال الجولة التفقدية مساء الخميس.

ووجه حديثه لمواطنة من حي السمرات أثناء اللقاء، قائلا: «يا أختي يا نعمة، أنا عايز أقول لك على حاجة محدش مننا ليه فضل عليكم، الفلوس دي فلوس مصر».

وتابع: «كلامي موجه لجميع الحاضرين والمواطنين في البيوت، محدش بيجيب حاجة من جيبه»، مشددا من جهته على ضرورة التمسك بقيم الحب والعطاء ومساعدة الغير معقبا: «لازم كمان مع كل اللي بنعمله، أنتم كمان تحبوا بعض أكثر، مش عايز أقول ندفن كل اللي فات وننظر للمستقبل لأولادنا ولينا».

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