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حركة فتح تدعو للنفير العام والرباط والاعتكاف بالمسجد الأقصى حماية له

صلاة التراويح من المسجد الأقصى
صلاة التراويح من المسجد الأقصى
رام الله - أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 4:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 4:55 ص

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس، أبناء الشعب الفلسطيني، للنفير العام لحماية المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه، والتصدي للاقتحامات ودعوات ما يسمى "ذبح القرابين"، مؤكدة تصعيد الزحف الجماهيري للقدس والمسجد الاقصى.

وأضافت الحركة -في بيان صحفي- إن محاولات حكومة اليمين المتطرف لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا خلافا للوضع التاريخي والقانوني القائم، لن يُسمح به إطلاقاً، وهي محاولات لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع وتقود إلى مواجهة وحرب لا تحمد عواقبها، تتحمل مسئوليتها حكومة الاحتلال وحدها.

وأضافت، أن تأخر أي موقف عربي وإقليمي ودولي فوري وحازم تجاه وضع حد لجرائم الاحتلال والمستعمرين وممارساتهم في المسجد الأقصى، يدفع الاحتلال للإمعان في جرائمه ويسرع من الانفجار القادم، لذا فإن على المجتمع الدولي تحمل كامل مسؤولياته تجاه الحفاظ على مكانة القدس وحرية الوصول إليها وحماية الشعب الفلسطيني والمصلين في المسجد الأقصى، واحترام الوضع التاريخي والقانوني فيه.

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