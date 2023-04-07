وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يشهدان توزيع الدفعة 25 من صكوك الأوقاف

شهد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توزيع الدفعة ٢٥ من لحوم الأوقاف بواقع ٤ أطنان لحوم ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الجيزة ٦٤ طنا حتى الآن، وذلك بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأشاد محافظ الجيزة، بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الاطعام والاضاحي وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الاولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد أن هناك تعاون دوري قائم مع وزارة الأوقاف بما يحقق النفع لمواطني الجيزة، مشيرا إلى أنه سيتم إيصال اللحوم والسلع الغذائية إلى مستحقيها والتيسير عليهم من خلال لجنة تشكل يمثل فيها جميع الجهات المعنية.