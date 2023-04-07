سلط قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، الضوء على «شبابيك القلل» وهي قطع مستديرة من الفخار، تثبت عادة بين بدن القلة ورقبتها لتحول دون تسرب الهواء والحشرات داخل القلة فيلوث ما فيها من ماء، و"القلة" من أدوات حفظ الماء في مختلف العصور في مصر.

وتعتبر «شبابيك القلل» أشبه ما يكون بالمنخل ذو الثقوب الكثيرة التي تسمح بخروج الماء عندما نرفع القلة للشرب ولا تسمح بدخول الحشرات.

وكانت «شبابيك القلل» تصنع من عجينة طفلية بيضاء بها نسبة من ذرات الحجر الجيري، ورغم صغر مساحة الشبابيك فإن الخزافين تفننوا في تشكيل ثقوبها فنجدها تحمل زخارف نباتية وحيوانية وهندسية، وأشكال وكتابات متنوعة تعبر عن دقة وبراعة الفنانين في تلك الفترة من الزمن.