يزخر التراث العربي بالكثير من القصص والحكايات المليئة بالحكمة والعبرة وأحيانا الفكاهة، والتي أصبحت موروثا ثقافيا في بعض بلداننا رغم اختلاف الزمن وتطور الحياة.

في سلسلة "قصص من التراث" وعلى مدار شهر رمضان الكريم، تقدم لكم "الشروق" قصصا وحكايات تحمل الموروثات الثقافية للدول العربية، تتنوع بين الحكمة والعبرة والقصص الفكاهية، من كتاب «نوادر جحا الكبرى» للروائي والمترجم المصري خليل حنا تادرس.

• جحا ومحاسن ابنته..

كانت لجحا بقرة وأراد أن يبيعها في السوق، فلم يشترها أحد منه، فقال له الدلال: أنا أبيعها لك يا جحا.

ثم نادى الدلال: من يشتري بقرة جميلة بكر حبلى لها ستة أشهر؟

فاجتمع الناس عليها واشتروها بثمن كبير.

فحفظ جحا ما قاله الدلال وذهب إلى منزله، فاتفق أن حضرت الخاطبات إلى منزله وأردن أن يخطب ابنته، فدخل جحا بينهن فقلن له: يا جحا أخرج من بيننا.

فقال: إن أمها لا تعرف شيئًا من كمال بنتها سوى أنهـا تخدمها؛ وحيث إني من أهل التجربة والمعرفة وأعرف محاسن ابنتي، جئت أعدد لكن محاسنها.

فقلن له: صف محاسنها يا جحا.

قال جحا: إن ابنتي عاقلة كاملة، وهي بنت بكر حبلى لها ستة أشهر، وإن لم يظهر أنه حبلى، فالمال مالي ولكم الخيار إلى ثلاثة أيام.

فضحكن الخاطبات عليه وانصرفن عن الخطبة، وغضبت زوجته، وقالت له: هل أنت مجنون.. كيف تقول عن ابنتك هذا الكلام السيئ أمام الخاطبات؟

فقال لها: يا جاهلة، أنا والله ما بعت البقرة بهذا الثمن العظيم إلا بهذه الكلمات، ولولا ما كنت أعرف أن أبيعها أبدًا، اصبري، فإن الخاطبات سوف يبحثن عن بنت بهذه الصفات في كل البلاد، فلا يجدن، ما يهرعن إلينا مرغمات، فنشترط مهرًا كبيرًا كما بعنا البقرة بثمن كبير.