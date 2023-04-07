انطلاق الأدوار التمهيدية للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بالجيزة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، انطلاق الأدوار التمهيدية للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بنين في خماسي كرة القدم تحت شعار "الرياضة حياة"، للمرحلة السنية من 20 إلى 30 سنة على مستوى محافظة الجيزة.

وأوضحت المحافظة، أنه تم تنفيذ الدورة على ثلاث مجموعات بنظام الدوري من دور واحد لعدد 18 فريق التي تم تصعيدهم من التصفيات الداخلية (على مستوى الإدارات الفرعية)، وذلك على ملاعب مركز شباب الحوامدية، وذلك لمجموعات قبلي، ومركز شباب الجيزة ومركز شباب الكوم الأخضر لمجموعات بحري.

وصعد فريق الكداية إدارة شباب أطفيح كأول للمجموعه الأولى، وفريق البدرشين كأول للمجموعة الثانية، وفريق نادي بين السرايات إدارة شباب الدقي كأول للمجموعة الثالثة، فريق منشأة البكاري إدارة شباب الهرم كأول المجموعة الرابعة وفريق الزيدية إدارة شباب أوسيم كأول للمجموعة الخامسة، فريق طناش إدارة شباب الوراق كأول للمجموعة السادسة.

الجدير بالذكر، أنه سوف تقام اعتباراً من اليوم الخميس 15 رمضان 1444 الموافق 6 أبريل 2023 الأدوار الإقصائية على ملاعب مركز شباب الكوم الأخضر لتحديد الفريق الحاصل على المركز الأول لتمثيل محافظة الجيزة، باللقاء القمي في المرحلة الختامية على مستوى الجمهورية.