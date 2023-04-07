بيومي فؤاد: الحلقات القادمة في مسلسل الكبير ستكون مفاجأة

أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادتة في المشاركة في الأعمال الفنية بدراما رمضان 2023 من خلال مسلسل الكبير الجزء السابع، قائلا" الحمد لله المسلسل نال إعجاب الجمهور وحقق نجاحا كبيرا حتي هذه اللحظة ليصبح الأكسجين في جميع البيوت المصرية".

وأضاف بيومي في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن حلقات المسلسل المقبلة ستكون مليئة بالمفاجأت وأناشد الجمهور بالحكم على المسلسل بعد مشاهدة عدد كبير من الحلقات وليس في بدايته.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.