يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فوز فريقه الأخير على برشلونة في الكلاسيكو من ضمن أفضل 10 مباريات في مسيرته، مشيرًا إلى الطريقة التي احتفل بها بعد المباراة.

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فياريال:" لقد كانت مباراتي رقم 1272، وأود أن أضعها في المقدمة، لأنها نصف نهائي، وإذا فزت بها ستصل إلى النهائي، الفوز على برشلونة يعني أننا سنلعب في نهائي كأس الملك".

أضاف:" أضع مباراة برشلونة الأخيرة ضمن المراكز العشرة الأولى في مسيرتي من أصل 1272، كما يجب أن أضع بعض النهائيات التي لم تكن جيدة في عالم كرة القدم، لكنها مازالت تحمل ذكريات جميلة جدًا".

وعن كيفية معرفة عدد المباريات التي أدارها في مسيرته، أجاب أنشيلوتي:" في اليوم التالي نظرت إلى إحصائيات المباريات التي أدرتها لأنني اقتربت من 1300 مباراة، وعندما يحين ذلك الوقت سأحتفل قليلًا، لكن ليس هذا هو الشئ الأكثر أهمية".

ورد أنشيلوتي على ما إذا كان الفوز في الكلاسيكو يجعل الفريق أقوى، قائلًا:" ليس لدي ما أثبته لأي شخص بعد 1272 مباراة، الجميع يعرفني ويمكنهم الحكم علي".

أتم أنشيلوتي بكشف ما فعله عقب الفوز على برشلونة في الكلاسيكو، قائلًا:" ذهبت إلى كاسا دي كامبو "أحد أحياء إسبانيا" على دراجتي مع زوجتي، وقضيت وقتًا ممتعًا".