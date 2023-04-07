الصين: حظر أستراليا تطبيق «تيك توك» على الأجهزة الحكومية إجراء تمييزي

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قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، إن حظر أستراليا لتطبيق "تيك توك" على أجهزة الحكومة الفيدرالية "إجراء تقييدي تمييزي".

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة لن تساعد في حماية الأمن الوطني لأستراليا ولكنها ستقوض ثقة المجتمع الدولي في بيئة أعمالها وستضر بمصالح الشركات الأسترالية والشعب، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت الوزارة أن الحكومة الصينية تشجع دائما الشركات على إجراء عمليات دولية وفقا لمبادئ السوق والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، والامتثال لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.

وحثت الجانب الأسترالي على معاملة جميع الشركات بشكل نزيه ومنصف، وتزويدها ببيئة أعمال منفتحة وشفافة وغير تمييزية، وخلق بيئة تعاون اقتصادي وتجاري مواتية بين الصين وأستراليا.

وانضمت أستراليا يوم الثلاثاء الماضي إلى كندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة في حظر تطبيق "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، على الأجهزة الحكومة وسط مخاوف من أن السلطات الصينية والأجهزة السرية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين.

وتنفي الشركة مثل هذه الادعاءات.