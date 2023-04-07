تايوان: نتوقع زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي للجزيرة

ذكر المتحدث باسم الهيئة التشريعية في تايوان، يو سي-كون، اليوم الجمعة أن تايوان مازالت تتوقع أن يزور رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي الجزيرة، مما قد يعيد التوترات، التي أثيرت العام الماضي، بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب إنذاك نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة.

وقال يو سي-كون، اليوم الجمعة، في تايبيه، إلى جانب مشرعين زائرين أمريكيين، من بينهم مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "لقد وجهت دعوة إلى مكارثي للزيارة، قبل أن يصبح رئيسا لمجلس النواب"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف "أعلم أن رئيس مجلس النواب، مكارثي، سيفي بوعده، إنها مسألة وقت".

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أدانت "بشدة" أمس الخميس، الزيارة التي قامت بها رئيسة تايوان تساي إنج وين للولايات المتحدة وعارضتها ووصفتها بأنها "انتهاك خطير لمبدأ صين واحدة".

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا "يمثل انتهاكا لسيادة الصين وسلامة أراضيها بشكل خطير ويرسل إشارة خاطئة وبشكل فاضح إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى (استقلال تايوان)"، موضحة أن "الصين تعارض ذلك بشدة وتدينه للغاية".

والتقت رئيسة تايوان أمس الأول الأربعاء، مع مكارثي خلال توقفها في كاليفورنيا، وهي زيارة رفيعة المستوى اعتبرتها بكين استفزازا دبلوماسيا.

وقال مكارثي في حديثه للصحفيين إنه أجرى "مناقشة مثمرة للغاية" مع رئيسة تايوان.

وأضاف كبير الجمهوريين: "من الواضح، بناء على محادثتنا أن هناك العديد من الإجراءات الضرورية، ألا وهي: أولا ينبغي علينا الاستمرار في بيع الأسلحة إلى تايوان والتأكد من وصولها إليها في الوقت المناسب".