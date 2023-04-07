سلط قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، الضوء على الإمبراطور الروماني ذو الأصول العربية لوكيوس سبتيميوس Lucius septimius الشهير بكاراكلا.

وخلال السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلومات عنه:

- ولد في الرابع من إبريل عام ١٨٨م في مدينة ليون وهو ابن الامبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذو الأصول الليبية، وتنتسب والدته لعائلة شهيرة في بلدة حمص، وبعد وفاة والده قسمت الإمبراطورية بينه وبين أخيه فحكم كاراكلا أوروبا، وحكم أخيه جيتا الجزء الآسيوي.

ونظراً لأطماع كاراكلا وطموحاته وعدم رغبته في تقسيم الإمبراطورية، فقد قرر قتل أخيه جيتا والذي كان يحظى بحب الشعب وولاء الجيش.

عرف أيضاً بهمجيته ووحشيته حتى إنه عند زيارته للإسكندرية استقبله الشباب بقصيدة هجاء نتيجة قصر قامته وارتداءه لعبائه كانت سبباً في تسميته كاراكلا، وقتل على إثرها عشرين ألف في ٢١٥م.

‏ورغم ذلك كان له العديد من الإنجازات فقد اشتهر بتشييد الحمامات والتي مازالت قائمة في روما حتى الآن.

- أصدر مرسوم كاراكلا الشهير بمنح المواطنة لجميع الأحرار في الإمبراطورية الرومانية من أجل الضرائب.

- وفى ٨ إبريل ٢١٧، حانت النهاية فقام قائد الجيش بقتل الامبراطور المجنون بطعنه وسط جنوده في عز مجده، إلا أن القصة لم تنته بوفاته وظلت لعنات الضحايا تطارده، ففي حقبة الثمانينات اكتشف تمثاله في نهر النيل وظن الأهالي أنه مسحور فقاموا بضربه بالأحذية وحتى بعد نقله انقلبت السيارة في الصحراء ليسكن التمثال بعدها في قاعة بمتحف إسكندرية القومي.