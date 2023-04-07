ضبط 3 مخابز جراء التصرف في 25 شيكارة دقيق بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية ضبط 3 مخابز قامو بالتصرف فى (25) شيكارة دقيق بلدى مدعم وضبط 6 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام وتحرير 13 محضرا متنوعين فى مجال المخابز بناحية كوم حمادة.

وبدأت القصة بحملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 13 محضرا متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالى، "3 مخابز قاموا بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع.

كم تم ضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.