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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بحلول شهر رمضان، والأقباط بمناسبة صوم الكبير، مساء الخميس، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات.

ووجه الرئيس حديثه لإحدي الغارمات وتدعى نعمة، قائلًا لها: «عايز أقولك على حاجة محدش مننا ليه عليكم فضل، الفلوس دي فلوس مصر بقول الكلام ده لكل الناس اللي بتسمعنا».

وطالب بضرورة أن تسود المحبة وروح التعاون بين المواطنين وبعضهم، بما يساهم في التغير، قائلًا: «احنا بنساعد بعض من قلبنا عشان أنتو أهلي، وأنا راجل بسيط زيكم».

وتابع الرئيس السيسي حديثه: « بنشكر ربنا لكن الحمد مش كلام ده مسار نمشي فيه ولازم نعظم كل حاجة معانا لو حد فينا مش بيقرأ ويكتب ما نستخسرش نعلمه لو حد فينا بيشتغل لازم يعلم اللي مش بيعرف مش عاوزين حد بينا فقير».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.