قدم رئيس البرلمان في أرمينيا، ألين سيمونيان، اعتذاره بسبب البصق على أحد المارة هذا الأسبوع، حيث تواصل غضب وسائل الإعلام حول الواقعة اليوم الجمعة.



وقال الرجل 43 عاما، على صفحته على فيسبوك، يوم أمس الخميس: "آسف فقدت السيطرة على نفسي بسبب إهانة وُجهت إلي".



واستمرت الواقعة في إثارة نقاشات شديدة في جميع وسائل الإعلام الأرمينية اليوم الجمعة.



وكان الرئيس الأرميني السابق ليفون تير بيتروسيان، أحد الكثيرين المطالبين باستقالة سيمونيان.



وجرت الواقعة في وقت سابق هذا الأسبوع، عندما وصف أحد العامة على ما يبدو السياسي بأنه خائن في الشارع.



وأمر السياسي حرسه بالإمساك به وقام سيمونيان بالبصق على وجهه، حسبما قال الرجل فيما بعد.



ولم ينكر سيمونيان الفعل، لكنه قال في بادئ الأمر عن الواقعة: "ضع في اعتبارك أن وقاحتك لن تمر دون رد، أي إهانة موجهة إلى السلطات الشرعية للدولة ستواجه برد شرعي".



وبعد أن انتشرت الواقعة إلى العلن، تعرض رئيس الجمعية الوطنية وعضو بارز في حزب العقد المدني الحاكم لضغوط كبيرة.