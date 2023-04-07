جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف والسجائر الإلكترونية

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وفقا لبيان مصلحة الجمارك.



فخلال إجراء تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي اشتبه في أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.



وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من الهواتف المحمولة والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها.



وتم تحريز المضبوطات التي بلغ عددها 100 هاتف محمول و180 عبوة من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها.



قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب مبني رقم ٢ اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب.