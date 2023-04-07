أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الجمعة، تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم بنسبة 20.5% مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت المنظمة، في بيان أورده راديو مونت كارلو الدولية، أنه رغم ارتفاع أسعار الغذاء إلا إنها تراجعت للشهر الثاني عشر على التوالي مسجّلة انخفاضاً بنسبة 20.5% في مارس 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2022 حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات الحرب في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة حول حبوب البحر الأسود (الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية) ساهمت في هذا التراجع، مضيفة أن الأسعار لا تزال تلقّي بعبئها على الدول المستوردة ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.