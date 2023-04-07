حكماء المسلمين: قرن الله عز وجل التعاون بالبر والتقوى لتكتمل السعادة في الدنيا والآخرة

قال الدكتور محمد قريش شهاب عضو مجلس حكماء المسلمين وزير الشئون الدينية الإندونيسي سابقًا، إن الله عز وجل قد قرن التعاون على أمرين اثنين هما البر والتقوى؛ حيث قال سبحانه وتعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، والمعلوم أن البر هو رضا الناس، والتقوى رضا الله عز وجل، وبذلك تكتمل السعادتين للإنسان الدنيوية والأخروية، وهما قمة مبتغى الإنسان.



وأضاف شهاب -في حديثه عبر برنامج "قيم إنسانية مع الحكماء" الذي يُعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر حسابات مجلس حكماء المسلمين في مواقع التواصل الاجتماعي- أن الإنسان مخلوق اجتماعي، حاجاته ومتطلباته أكبر بكثير من قدراته؛ ومن أجل ذلك أيضًا يقال بأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش منفردًا أو منعزلًا عن البشر، فلا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه لما هو عليه من العجز.



وأوضح أنه من أجل ذلك شرع الله الدين وبعث الرسل ليرشدهم كيف يتصرفون لتصير حياتهم مستقرة وآمنة، فجعل الله التواصي بالحق والمشاورة والتفاوض، ثم المشاركة والتعاون سبلًا لتفادي النزاعات؛ حتى يتم الاستقرار ويفيء كل امرئ بحاجاته.



وشرحًا لمعنى التعاون أفاد قريش شهاب، أنه بالتعاون يتم إنجاز العمل بصورة جيدة ووقت أسرع؛ حيث يؤدي كل فرد ما يُجيده ويحسنه، ويستفيد المتعاونون بخبرات مَن يتعاونون معهم، فينتج عنه مزيد من الإبداع، وكل ذلك يؤدي للألفة بين المتعاونين والتماسك فيما بينهم، مشيرًا إلى أن النصوص الدينية زاخرة بالأمر بالتعاون والحث عليه، ولم يقتصر الأمر بالتعاون في مجال ضيق ولا يقتصر بين الأشقاء أو بين أبناء الوطن الواحد، بل يشمل أبناء البشر، بل الخلق جميعًا.



وأكد أن التعاون الذي حث عليه الإسلام لا يقتصر في مجال العمل المادي والجسمي فقط، بل يتعداه ليشمل التعاون في إيجاد أفكار نيرة جديدة ونبذ سوء فَهم أو سوء تفاهم بين الأفراد، مؤكدًا أن ذلك ما تضمنته سورة العصر؛ حيث أقسم الله بالعصر عن خسران الإنسان كل الإنسان إذا لم يتواصوا بالحق والصبر، هكذا فرضت الآية وجوب التواصي بالحق والصبر أو بعبارة أخرى التواصي بالعلم والمعرفة، بل بالتجربة والخبرات الذي يشير إليه لفظ الحق مع التواصي بالصبر، وهو الثبات على الخير وضبط النفس من أجل نيل ما هو فاضل بل أفضل.



ويبثُّ مجلس حكماء المسلمين عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي 5 برامج خلال شهر رمضان المبارك، وهي "الإمام الطيب" و"هلال التعايش" و"مع الحكماء" و"شباب صناع السلام"، و"في صيامك تفكر"، وذلك في إطار الاستراتيجية الإعلاميَّة للمجلس الهادفة لتوظيف كافة المنصات في نشر وتعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش الإنساني.