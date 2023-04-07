كوريا الشمالية تصعد انتقادها للتدريبات المشتركة بين سول وواشنطن

صعدت كوريا الشمالية انتقادها للتدريبات العسكرية المشتركة المنظمة بين سول وواشنطن، خلال تجمع للعمال أمس الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية اليوم الجمعة، أن "اجتماعا، يهدف إلى القضاء على القوات المتحالفة، عقد في متحف "سينشون"، لفظائع الحرب الأمريكية، في إقليم "ساوث هوانجاي"، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وانتقدت الوكالة سول وواشنطن بسبب المشاركة في تدريبات عسكرية متهورة، والتعبير بشكل صريح عن نيتهما لاستخدام أسلحة نووية ضد النظام، مما يصعد التوترات في شبه الجزيرة، إلى شفا حرب نووية.

وأضافت الوكالة أن المشاركين تعهدوا بإعلان الانتصار في صراع ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ووفقا لإذاعة "كيه بي إس وورلد " أنه بجانب استفزازاتها العسكرية الانتقامية الواضحة هذا الأسبوع، تسعى بيونجيانج إلى إثارة عداء بين الحلفاء بين الشعب الكوري الشمالي، بتنظيم مسيرات بمختلف أنحاء البلاد.

وكانت الوكالة الكورية الشمالية قد نشرت أمس الخميس مقالا لـ"محلل الأمن الدولي" تشوي جو هيون، ندد فيه بالتدريبات، قائلاً إنها "ستدفع بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى مرحلة الانفجار".

وجاء في المقال الذي نشرته الوكالة الناطقة باسم حكومة بيونج يانج أن "هستيريا المواجهة العسكرية المتهورة للولايات المتحدة وأتباعها ضد (كوريا الشمالية) ستدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية نحو كارثة لا رجعة فيها".

وأدت تجارب كوريا الشمالية للصواريخ البالستية، التي يمكن تزويدها برأس حربي نووي في بعض الحالات، إلى زيادة التوترات بشكل كبير في شبه الجزيرة الكورية العام الماضي.