200 لوحة فنية لأهم المساجد في معرض فني بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرىة

نظم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، معرضا فنيا، مساء أمس الخميس، تتضمن 200 لوحة فنية لأهم المساجد وزينة الشوارع المعبرة عن الأجواء الرمضانية ولوحات أخرى عن الحضرة الصوفية والآيات القرآنية المكتوبة بالخطوط المختلفة.

وقالت الفنانة أماني علي عوض مديرة قصر الأنفوشي بالإسكندرية، إنه يتم تنظيم هذا المعرض سنويا تحت عنوان "من وحي رمضان"، ويتنوع ما بين الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والمشغولات اليدوية وأعمال الجبس والنحت والجلد ومجسمات من الفوانيس وعربات الفول وبائعي الكنافة والقطايف، وشارك فيه طلاب من كلية الفنون الجميلة والمواهب الفنية من رواد القصر.

وأكدت عوض في تصريحات خاصة، استمرار إقامة المعارض الفنية خلال العام، بهدف إبراز المواهب الفنية، وتشجيعها وزيادة الثقة بالنفس لصاحب العمل الفني المعروض، وبث روح التنافس بين العارضين وإطلاعهم على أعمال بعضهم، بالإضافة إلى تنمية النواحي الذوقية لدى المواهب من رواد القصر.