وزيرة التنمية الألمانية: لن يعمل أي نظام صحي بدون النساء

أكدت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه الدور المحوري للمرأة في القطاع الصحي، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.



وقالت شولتسه اليوم الجمعة في بيان: "بدون النساء لن يعمل أي نظام صحي في العالم"، مضيفة أن الاعتماد على المرأة هو رافعة أساسية لتحسين الصحة في جميع أنحاء العالم، وقالت: "لدى النساء أفكار مبتكرة، والمعرفة التي نحتاجها للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وكجزء من سياسة التنمية النسوية، فإننا نسلط الضوء على النساء بصفتهن عمالة متخصصة وكذلك مريضات".



وأوضحت الوزيرة أن الهدف هو أن تتمتع المرأة بنفس الحقوق في الحصول على الرعاية الطبية والعلاج المناسب مثل الرجل، ذلك إلى جانت تمثيل النساء على قدم المساواة مع الرجال في هيئات صنع القرار والمناصب الإدارية في نظام الرعاية الصحية.



ووفقا لبيانات وزارة التنمية الألمانية، تشكل النساء حاليا 70% من القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، ولكن 25% فقط من المناصب القيادية. وتشكل النساء نصف سكان العالم، لكن العلاجات والأدوية غالبا ما تكون مخصصة للرجال.



ويتم الاحتفال بيوم الصحة العالمي سنويا في السابع من أبريل للتذكير بتأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948. ويُجرى الاحتفال هذا العام تحت شعار "الصحة للجميع".