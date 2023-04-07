 مصر تعرب عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة - بوابة الشروق
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مصر تعرب عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 3:05 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 3:05 م

أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار الـ٤٨ ساعة الماضية، على إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين، وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ تجاه إسرائيل، وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة.

وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية، جميع الأطراف، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، محذراً من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة اذا استمرت موجة العنف الحالية.

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