روسيا تدعو لتجنب التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

دعت روسيا، الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، الجمعة، إلى وقف إطلاق النار، والحيلولة من دون مزيد من التصعيد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الخارجية قولها في بيان: "ندعو الأطراف المشاركة في الصراع إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات المواجهة، والعمل لصالح منع المزيد من التصعيد، وإنهاء العنف واستعادة نظام وقف إطلاق النار".

وكان وزير الخارجية الروسي الروسي سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، الجمعة، إن عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "في تراجع"، وإنه يجب العودة إلى قرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده تؤيد إجراء حوار مباشر بين الطرفين، بحسب الوكالة.