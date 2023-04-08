استطلاعان للرأي: الأمريكيون قلقون من الهجوم الإلكتروني أكثر من النووي

أظهر استطلاعان حديثان للرأي أن الأمريكيين يعتقدون أن الهجوم الإلكتروني هو أكبر تهديد يواجه البلاد، مما يشير إلى أن المخاوف الإلكترونية قد فاقت القلق بشأن تغير المناخ أو الهجرة أو الإرهاب أو الأسلحة النووية.

وأوضح استطلاع أجرته مؤسسة "جالوب" البحثية الشهر الماضي، وآخر من مؤسسة بيو للأبحاث في يونيو من العام الماضي، أن الشعب الأمريكي أصبح "مهووس" بالقلق من الهجوم الحاسوبي على بلادهم، وفقا للموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وصنف 84% من المشاركين في استطلاع جالوب، الإرهاب الإلكتروني على أنه تهديد خطير، مما جعله أعلى من 10 مخاوف أخرى، بما في ذلك الإرهاب الدولي والاحتباس الحراري والصراع بين روسيا وأوكرانيا وبرنامج إيران النووي.

كما رأى 71% من الأمريكيين، في استطلاع بيو، أن "الهجمات الإلكترونية من دول أخرى تمثل تهديدا كبيرا، مما جعلها أعلى من قوة الصين أو روسيا ونفوذها، والاحتباس الحراري والأمراض المعدية"، لكن على عكس "جالوب"، لم يشر استطلاع "بيو" على وجه التحديد إلى التهديدات النووية.

وتخطى الخوف من الهجوم الإلكتروني الخطوط الحزبية، وهو ما يفسر جزئيا مكانته كأكبر مخاوف الأمة.

وفي استطلاع جالوب، كان الجمهوريون أكثر تصنيفا لبرنامج إيران النووي على أنه تهديد أخطر من الإرهاب الإلكتروني، فيما كان الديمقراطيون أقل قلقا بشأن إيران، وأكثر قلقا بشأن الاحتباس الحراري، ومع ذلك، سجل المستجيبون من كلا الحزبين شعورا متساوي بالضيق من الإرهاب الإلكتروني.

وقال جيمس لويس، نائب الرئيس الأول لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الأمريكيين يخشون التكنولوجيا، خاصة عندما لا يفهمونها.

ويشعر بعض الخبراء، بمن فيهم لويس، أن الخوف الأمريكي من الحرب الإلكترونية مبالغ فيه، ويضع احتمالات طويلة لهجوم إلكتروني عسكري ضد الولايات المتحدة من قبل أحد أعدائها.

وأضاف لويس: "الروس أو الصينيون لن يقوموا بهجوم إلكتروني ما لم يعتقدوا أن الحرب وشيكة".