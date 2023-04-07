حرس السواحل التونسي يضبط أكثر من 14 ألف مهاجر خلال 3 أشهر

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أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الجمعة، عن ضبط 14 ألفا و406 مهاجرين في عمليات اعتراض في البحر خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومعظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بواقع 13 ألفا و138 مهاجرا، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس الوطني.

وقال المتحدث إنه جرى إحباط 501 عملية اجتياز للحدود البحرية.

ويقصد المهاجرون على متن قوارب السواحل الإيطالية القريبة ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثا عن فرص أفضل للحياة.

ومثل الدول الأوروبية تشكو تونس من تدفق كبير للمهاجرين عبر حدودها البحرية والبرية.

وقالت السلطات الإيطالية في وقت سابق إن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين الى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا.