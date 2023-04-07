إحدي الغارمات للرئيس: «شكرًا ياريس ومهما قلنا مش هنقدر نوفي حقك»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات،مساء الخميس، سؤالًا لإحدى الغارمات اللاتي أفرجن عنهن أول شهر رمضان، عن تفاصيل حبسها على خلفية عدم الإيفاء بإيصالات أمانة تقدر بـ45 ألف جنيه.

وقالت المواطنة وتدعى منال، إن سبب حبسها هو تطلعها لمستوى أكبر من مستواها الاجتماعي، معقبة: «مكناش بنجيب على قدنا وبنعاند في اللى جمبنا وبصينا لأكبر من طاقتنا»- بحسب تعبيرها.

وطلب الرئيس منها توجيه رسالة للشخص صاحب إيصالات الأمانة، لترد: «أقوله اتقي الله مش هنقدر نقول أكتر من كده».

و علق الرئيس السيسي، أن الإجراء القانوني لا يمكن التعقيب عليه، طالما الشخص وافق على هذا الإجراء والمحكمة تعتد بالأوراق المطروحة أمامها.

وتوجهت السيدة بالشكر للرئيس، قائلة: «شكرًا ياريس ومهما قلنا مش هنوفي أي حاجة من اللى حضرتك عملتها لينا»-على حد قولها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.