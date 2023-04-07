بالي الإندونيسية: 2469 إصابة بحمى الضنك في أول 3 أشهر من 2023

سجل مكتب الصحة في إقليم "بالي" الإندونيسي 2469 حالة إصابة بحمى الضنك النزفية، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مع اتجاه تنازلي في حالات الإصابة بالمرض.

وقال نيومان سودياسا، رئيس قسم معالجة الأمراض في المكتب اليوم الجمعة "بشكل عام، (على مستوى) الإقليم، فعليا من يناير حتى مارس الماضيين، كان هناك تراجع(في حالات الإصابة)، لكن حقا، شهدت العديد من المناطق زيادة (في حالات الإصابة)، حسب وكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا" اليوم الجمعة.

والاتجاه التنازلي لحالات الإصابة واضح في الأرقام الإجمالية، مع 939 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة في يناير و820 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة في فبراير و710 حالات إصابة وحالة وفاة واحدة في مارس العام الجاري.

واستنادا إلى أرقام رسمية، من بين 2469 حالة إصابة، كان أعلى عدد من الإصابات في مدينة "دينباسار" بواقع 781، بينما بانجلي سجلت أقل عدد وهو 67 .

وعلى الرغم من أن "دينباسار" شهدت أعلى عدد من الإصابات، غير أنه تم تسجيل اتجاه تنازلي في الحالات، من 296 في يناير إلى 155 حالة، في فبراير و230 حالة في مارس العام الجاري.