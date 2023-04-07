لبنان يتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن بعد قصف إسرائيل لجنوب البلاد فجر اليوم

أعلن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي على إثر قصف إسرائيل لجنوب لبنان فجر اليوم.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية اليوم، أكد فيه أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وطلب بو حبيب من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي على إثر القصف والإعتداء الاسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان.

واعتبر أن القصف الإسرائيلي يشكل انتهاكا" صارخا" لسيادة لبنان وخرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني.