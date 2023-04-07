رئيس تعمير القاهرة الكبرى: الانتهاء من محور عمرو بن العاص يوليو القادم

قال المهندس محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أنه يجرى حاليا استكمال أعمال محور عمرو بن العاص بمعدلات تنفيذ عالية، حيث إن المحور يعد أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة، مؤكدا الانتهاء من تنفيذ محور عمرو بن العاص ودخوله الخدمة نهاية يوليو القادم.

وأوضح رئيس تعمير القاهرة الكبرى -أحد أجهزة "المركزى للتعمير" التابع لوزارة الاسكان- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنه تم البدء فى تنفيذ محور عمرو بن العاص فى ديسمبر ٢٠٢٢، وتقدر ميزانيته نحو ٦ مليارات جنيه ويبلغ طوله حوالى ٥ كيلومترات بإجمالى ١٢ حارة مرورية، وهو محور عرضى لمحور كمال عامر.

وأضاف أن محور عمرو بن العاص يهدف إلى تخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة، ورفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، والتخفيف على المواطنين بمنطقة الهرم، والتى تمثل قلب محافظة الجيزة، وتعانى من اختناقات مرورية، يترتب عليها زيادة زمن الرحلات، وازدياد انبعاث العوادم، بما يؤثر على البيئة المكتظة بالسكان.