محمد فؤاد عن فيلم رحلة حب: أحمد حلمي قالي لو أنت أخويا مش هتعمل معايا كده

قال المطرب محمد فؤاد، إنه لم يثر أي مشكلة خلال فيلم رحلة حب مع الفنان أحمد حلمي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "العرافة" الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "المحور"، وعُرضت مساء الجمعة: "اسألوا أحمد حلمي.. هل محمد فؤاد زعلك سواء أثناء الفيلم أو بعده.. أحمد قالي والله لو أخويا مش هيعمل معايا اللي أنت عملته في الدعاية وغيرها.. مفيش حد بيعمل كده خالص.. أي مطرب بيقول أنا".

وأوضح أن الراحلين عبدالحليم حافظ وعبدالسلام النابلسي لهما أفلام لا تزال حية حتى الآن وكانا العنصر الأهم في هذه الأعمال، معقبا: "أنا مش عارف أشتغل إزاي.. إيه الجو المسمم ده".

و"رحلة حب" فيلم تدور أحداثه حول علي (محمد فؤاد) ورمزي (أحمد حلمي) صديقان تربيا معا داخل إحدى الملاجئ الخيرية ونالا رعاية وتعليم جامعي، وجاء وقت خروجهم للحياة حيث يوزعهم الملجأ في أماكن بعيدة عن الموقع الجغرافي لمكان الملجأ، فيذهبا للقاهرة لاستلام التعيين كمدرسين.

وتتوالى الأحداث حيث يقعا في مشاكل كثيرة يترتب عليها فصلهم من المدرسة ويصبحا في الشارع عاطلين، وتسوق الأحداث "علي" ليلتقى إثر حادث بفتاة جميلة "مي" ينقذها من الموت وتحمل له الجميل ولكنها مرتبطة بابن عمها الذي يشارك والدها في جميع أعماله من مشروعات وخلافه، وهناك ارتباط عائلي ومادي بينهما.

وتحدث أزمة حيث تجد الفتاة مشاعرها مع "علي" الفقير حين يلتقيا صدفة في إحدى حفلات البيزنس التي يقيمها والدها ولا تصدق أنها رأته، ولكن علي يهرب منها لإحساسه بالفارق الاجتماعي الكبير، وتتوالى الأحداث وينجح "على" في عمله كمطرب ويعلم ابن العم بعلاقة "مي" وحبها لـ "علي" فيحاول تحطيمه وتشتد الأزمة وتتوالى الأحداث.