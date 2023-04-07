الجامعة العربية: إسرائيل تصفي حساباتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني

اتهم السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية؛ الاحتلال الإسرائيلي؛ بتصفية مشاكله الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تشهدها القدس من قبل حكومة اليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الفلسطينيين والمسجد الأقصى الشريف.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية خاصة لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس: «عندما تتأزم الأوضاع الداخلية في إسرائيل؛ تلجأ إلى الهجوم والاعتداء على الفلسطينيين وضربهم وفرض أمور عسكرية بالقوة عليهم».

وأعرب عن أسفه إزاء مشاهد الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، انطلاقا من مبدأ القوة العسكرية التي تتمتع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين العزل، قائلا: «أمر مؤسف لأن الفلسطينيين؛ هم الطرف الأضعف في المعادلة، وإسرائيل الطرف الأقوى».

وتابع: «إسرائيل تصفي حساباتها الداخلية على حساب الفلسطينيين، وجمعينا يشاهد المظاهرات والمواجهات العنيفة بين الاسرائليين والشرطة هناك»، مؤكدا أن ما يجري لديهم من احتجاجات داخلية؛ يهدد الكثير من دعائم إسرائيل.

وأشار إلى دعوة الحكومة الإسرائيلية؛ بالالتفات إلى مواجهة الفلسطينيين عوضا عن مواجهة بعضهم البعض، مضيفا: «للأسف الشديد الفلسطينيون يدفعون فاتورة هذه الأوضاع».

وأكد أن هدف الجامعة العربية؛ هو حماية الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى دعم الجامعة؛ التحرك الأردني الفلسطيني في مجلس الأمن.