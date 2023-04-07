تتصاعد جرعة التشويق والأثارة، خلال أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل"ستهم"، بطولة النجمة روجينا، ويلقي العمل الضوء على أحد قضايا الاتجار فى الأطفال وبيع أعضائهم وخطفهم والتسول بهم.

شهدت أحداث الحلقة، قيام ستهم "روجينا"، بمساعدة بوسي"مريم أشرف زكي"، بإنقاذ طفلتها الرضيعة "نور"، والأطفال المشردين، الذين تم خطفهم للمتاجرة بهم في التسول، وبيع أعضائهم، وذلك بعدما تم خطف رضيعة ستهم، خلال الحلقة السابقة، أثناء بيعها الأنابيب لإحدى الشقق، وقدمت روجينا في أقل من دقيقة بتقديم أداء تمثيلي يلخص مدى الحسرة والحزن على فراق رضيعتها، حيث اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها منذ بداية عرض المسلسل، وبالفعل تم إنقاذ الأطفال وتم القبض على العصابة التي كانت تفعل ذلك.

كما تقرر ستهم "روجينا"، بعد ما حدث من محاولة خطف ابنتها وكادت تموت، أن تترك المكان الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال المشردين، والبحث عن مكان آخر، وهنا تذهب لإحدى الموالد التي يحييها شيخ المداحين"ياسين التهامي"، وتقابل هناك عجبي " أحمد الرافعي" زوج شقيقتها نجاة" نانسي صلاح"، و يعرض علها الذهاب إلي شقيقها مصطفى"إبراهيم السمان" للعيش معه في الإسكندرية بعدما استولى رماح "جهاد سعد" على ميراثها.

كما تشهد الحلقة الـ15 مواجهة نارية رائعة، ومباراة تمثيلية متميزة، قدمها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، خاصة في براعته في فن إدارة الممثل، وذلك بين عجبي " أحمد الرافعي"، ورماح " جهاد سعد"، والذي قام بكتابة ابن عجبي على أسمه، ومطالبت عجبي أن يؤخد ابنه في حين يرفض رماح، ويظهر له شهاد ميلاد ابنه، بأنه قام بكتابته على اسمه، في السجل المدني، وهنا يصاب عجبي بصدمة كبيرة، ويترك البلد، للعمل مع شيخ المداحين"ياسين التهامي".

ونجد روجينا في المسلسل اعتمدت على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها خلال أحداث المسلسل.

كما استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، توظيف كل شيء في العمل بشكل يخدم الموضوع بشكل عام، خاصة أنه ترك بصمة فريدة في النواحى الإخراجية للعمل الدرامي، سواء في توظيف قدرات الممثلين بشكل احترافي، وهذا ما ظهر بشكل واضح في كل النجوم المشاركين في العمل، وحرصه الشديد على التصوير في مواقع حقيقة، من خلال اختيار أماكن التصوير الخلابة في الصعيد، حيث ظهرت المناظر الطبيعية الجميلة للصعيد في أكثر من مشهد بواقعية تامة دون الاستعانة بديكورات.

وكانت الموسيقى التصويرية معبرة عن الأحداث التي يشهدها العمل الدرامي في سواء الجوانب الرومانسية أو التراجيدية أو المشاهد المعبرة عن تصاعد الأحداث.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.