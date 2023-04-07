أقباط ومسلمين في إفطار الوحدة الوطنية داخل دير سانت كاترين

نظمت إدارة دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حفل إفطار الوحدة الوطنية داخل الدير، بدعوة من الراهب دميانوس، مطران سيناء ورئيس دير سانت كاترين.

وحضر إفطار الوحدة الوطنية اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، والشيخ محمد عبد العزيز عفيفي، مدير إدارة أوقاف سانت كاترين نائباً عن الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة أوقاف بجنوب سيناء، ولفيف من القيادات الدينية، ومشايخ وعواقل مدينة سانت كاترين.

ورحب الراهب دميانوس، رئيس دير سانت كاترين، بجميع الحضور، مؤكدًا أن الدير حرص على تنظيم هذا الاحتفال تأكيدًا على الروابط والوحدة التي تجمع النسيج المصري على أرض جنوب سيناء بشكل خاص، وجميع ربوع مصر بشكل عام، تحت رعاية وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد نموذجًا للتسامح ونشر المحبة.

وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن هذا الإفطار تضمن روح الوحدة الوطنية التي تجمع بين المسلمين والأقباط في كل المناسبات الدينية والقومية.

وأشار إلى الروحانية الدينية خلال شهر رمضان المبارك التي تجمع جميع أطياف المجتمع المصري.

وأوضح رئيس المدينة، أن هذا الحفل يعد رسالة وطنية تظهر قوة الترابط المجتمعي، والود والمحبة والرحمة لدى المصريين.