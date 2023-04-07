مسئول روسي: التصعيد لن يسهم في تسوية الوضع بالقدس

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن المزيد من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يسهم في تسوية الوضع حول القدس.

ووصف نيبينزيا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ الوضع في مسجد الأقصى بـ"الخطير"، مشددا على ضرورة العودة للحوار لاستئناف عملية السلام.

ويأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لوقف التصعيد في الأماكن المقدسة في القدس.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك قد حث في وقت سابق الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي المزيد من التصعيد في المنطقة.

يذكر أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت فجر (الأربعاء) الماضي المسجد الأقصى بالقدس، وهاجمت المصلين فيه، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بوقوع سبع إصابات خلال مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى.