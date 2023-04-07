 عضو بمجلس الصحفيين: إتاحة دليل مشروع العلاج على موقع النقابة - بوابة الشروق
الجمعة 7 أبريل 2023 1:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

النتـائـج تصويت

عضو بمجلس الصحفيين: إتاحة دليل مشروع العلاج على موقع النقابة

محمد الجارحي
محمد الجارحي
محمد فتحي
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 12:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 12:59 ص

أعلن محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، أن اللجنة تقدم نسخة (بي دي إف) من دليل مشروع العلاج على موقع النقابة، مشيرا إلى أن الدليل سيطبع ويوزع خلال أيام.

وأوضح الجارحي فى بيان له اليوم، أن اللجنة تعمل حاليًّا على إتاحة نسخة إلكترونية سهلة البحث للمساعدة في العثور على النتائج في أسرع وقت، لافتا إلى أنه يمكن للصحفيين تحميل النسخة الـPDF بسهولة من خلال الموقع عبر هذا الرابط.

 

ونوه بأن الاشتراك في مشروع العلاج متاح دون أي غرامات تأخير كفرصة أخيرة حتى الخميس الموافق ١٣ أبريل الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك