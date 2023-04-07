عضو بمجلس الصحفيين: إتاحة دليل مشروع العلاج على موقع النقابة

أعلن محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، أن اللجنة تقدم نسخة (بي دي إف) من دليل مشروع العلاج على موقع النقابة، مشيرا إلى أن الدليل سيطبع ويوزع خلال أيام.

وأوضح الجارحي فى بيان له اليوم، أن اللجنة تعمل حاليًّا على إتاحة نسخة إلكترونية سهلة البحث للمساعدة في العثور على النتائج في أسرع وقت، لافتا إلى أنه يمكن للصحفيين تحميل النسخة الـPDF بسهولة من خلال الموقع عبر هذا الرابط.

ونوه بأن الاشتراك في مشروع العلاج متاح دون أي غرامات تأخير كفرصة أخيرة حتى الخميس الموافق ١٣ أبريل الجاري.