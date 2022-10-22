مرتضى منصور: الأمن والأمان عاد لنادي الزمالك بعد خروجي من السجن

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الأمن والأمان عاد إلى القلعة البيضاء مرة أخرى بعد خروجه من السجن، مشيرًا أنه لن يسمح بعودة الفاشلين والساقطين إلى النادي مرة أخرى.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: «غبت عن نادي الزمالك لمدة شهر وكان عدد أعضاء الجمعية العمومية في النادي في يوم زى انهارده 50 شخصًا، فيما بعد عودتي مرة أخرى يتواجد حاليا في النادي ما يزيد عن 50 ألفا».

وتابع: «أنا أسعد واحد اليوم، بعودة أعضاء الجمعية العمومية مرة أخرى إلى نادي الزمالك، عاد مرتضى منصور وعاد معه الأمن والأمان إلى النادي».

وأتم: «أنا شخصيًا وأعضاء الجمعية العمومية لن نسمح بعودة الفاشلين والساقطين مرة أخرى إلى النادي، وهذا أمر منتهى».