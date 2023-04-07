روسيا تعرب عن استعدادها للمشاركة في بناء محطة للطاقة النووية بفيتنام

أعربت روسيا، اليوم الجمعة، عن استعدادها للمشاركة في بناء محطات طاقة نووية في فيتنام.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو في هانوي، حسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "روسيا مستعدة للمشاركة ومساعدة فيتنام إذا قررت الأخيرة بناء محطات طاقة نووية ذات طاقة عالية أو منخفضة".

وأضاف تشرنيشنكو أنه يمكن للطاقة النووية أن تلعب دورًا مهمًا في ضمان سيادة الطاقة لفيتنام، مشيرا إلى أن "مثل هذا القرار من شأنه أن يسمح لفيتنام بالاقتراب من تحقيق هدف الحياد المناخي".

ويزور نائب رئيس الوزراء الروسي حاليا فيتنام، حيث التقى قادة قطاع الطاقة النووية في البلاد في معهد الطاقة الذرية الفيتنامي على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الروسية-الفيتنامية.

يشار إلى أنه فى عام 2009، وافقت الجمعية الوطنية في فيتنام على بناء محطتين للطاقة النووية بسعة اجمالية تبلغ 4 آلاف ميجاوات، وكان من المقرر أن تبدأ عملية البناء فى عام 2014، لكنها تأجلت عدة مرات.