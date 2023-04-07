بكين: لا يحق للغرب أن يٌملي علينا كيفية التصرف تجاه الأزمة الأوكرانية

قال السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي، إنه لا يحق للغرب أن يملي على بكين كيفية التصرف تجاه الأزمة الأوكرانية.

وأضاف هانهوي -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- أن "الغرب ليس في وضع يسمح له بإعطاء تعليمات للصين، بل وهو لا يملك الحق والصلاحية في إلقاء المسؤولية عليها"، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة، اتجهت الصين نحو المبادرة للتسوية السلمية ولم ترسل الأسلحة لأي من الجانبين.

ولفت السفير الصيني لدى موسكو، إلى أن موقف روسيا من تايوان يشير إلى أن الكرملين لا يخشى الدول الكبرى التي تلجأ إلى استخدام سياسة القوة الفظة.