قاد النبي محمد، صل الله عليه وسلم، قبل نحو 15 قرنًا من الزمن، رسالة الإسلام من قلب شبه الجزيرة العربية، وبدأ بلاغه بالأقربين من أهله وأبناء قبيلته ومجتمعه، ثم كانت الهجرة إلى المدينة المنورة بمثابة توسع لرسالة الإسلام، وتأسيس دولته بمكونات فكرية وحضارية.



ومع تمدد الدولة الإسلامية، زاد التأثر والتفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى، ووثقت الكتابات والمراجع التاريخية الأحداث التي جرت في تلك الحقب، وتناولها المفكرون بالتحليل، ومن بينهم الكاتب أحمد أمين، حين أصدر كتابه "فجر الإسلام"، ليتعقب فيه الحياة العقلية منذ صدور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية.



وفيما يمثل الجزء الثاني لفجر الإسلام، كان تناول تاريخ الدولة العباسية، والتي تمثلت بالنسبة لـ"أمين" بأنها "ضحى الإسلام"، ونتناول أجزاء منه في حلقات مسلسلة على مدار أيام الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك.



الحلقة السادسة

نواصل الحديث عن المشهد الفكري والثقافي بالدولة العباسية، وجوانب التي جسدت ثرائه، والتي من بينها التوسع في مسألة تدوين الأحاديث المروية عن رسول الله، بعد جمعها بمنهجية علمية، وبأسس بحثية راقية.



*موطأ مالك

يبدأ المفكر أحمد أمين بكتابه، "ضحى الإسلام": "فلمَّا جاء العصر العباسي، وانتصف القرن الثاني، بدأ التأليف في الحديث، كما بدأ في العلوم الأخرى، ووْجِدتَ هذه النزعة إلى تدوين الحديث في أمصار مختلفة وفي عصور متقاربة، ففي مكة جمع الحديثَ ابن جُريَج المتوفى نحو سنة 150 (الرومي الأصل)، ولم يوثقه البخاري"، وقال: «إنه لا يُتَابع في حديثه».



ويكمل: "وفي المدينة محمد بن إسحق، ومالك بن أنس، وبمصر الليث بن سعد، ولم يصل إلينا من هذه المجموعات إلا موطأ مالك، ووصفٌ لبعض المجموعات الأخرى، ويدل الموطأ وهذا الوصف على أن جمع الأحاديث كان الغرضُ الأول منه خدمة التشريع بتسهيل استنباط الأحكام منها".



وتابع: "حتى إذا كان القرن الثالث نشطت حركة الجمع والنقد، وتمييز الصحيح من الضعيف، وتشريح الرجال والحكم لهم أو عليهم؛ فكان بذلك خير العصور، وفيه أُلِّفت أهم كتب الحديث؛ وكانت الكتب المؤلفة بعده مستمدة منه ومبنية عليه. وشأن الحديث في ذلك شأن كثير غيره من العلوم كالفقه والنحو واللغة وغيرها".



* الكتب الصحاح

وكانت المرحلة التالية بعد ما يقارب القرن من الزمن، ففيه ألَّف البخاري المتوفى سنة 256 الجامع الصحيح، وألَّف مسلم المتوفى سنة 261 صحيحة، وفيه أُلِّفت سنن ابن ماجه المتوفى سنة 273، وسنن أبي داود المتوفى سنة 275، وجامع التِرِّمِذِي المتوفى سنة 279، وسنن النسَائي المتوفى سنة 303؛ وهي التي تسمى عادة الكتب الستة، والتي عُدّتَ أصح كتب الحديث.



* منهج البخاري

وعن منهج البخاري وقد خطا في جمع الحديث خطوة جديدة؛ فقد كان كثير من المحدِّثين الأولين يقتصرون في حديثهم على ما يجمعون من أحاديث مصرهم، فمالك بن أنس يجمع أحاديث الحجاز وخاصة أهل المدينة، وابن جريج أحاديث الحجازيين وخاصة أهل مكة؛ نعم وُجِدَ من المحدثين الأولين مَنْ رحل إلى غير مصره، ولكن البخاري وسَّع هذه الدائرة وسنَّ سنة لمن بعده من المحدِّثين في الإمعان في الرحلة لطلب العلم.



وبعبارة أخرى لطلب الحديث؛ فبعد أن سمع حديث بلده ذهب إلى بلخ وسمع محدِّثيها، ورحل إلى مرو ونيسابور والري وبغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة ومصر ودمشق وقيسارية وعسقلان وحمص، فهو بهذا وضع له خطةً أن يجمع ما تفرق من الحديث في الأمصار، وأقام في هذه الرحلات نحو ستة عشر عامًا، لقي فيها عناءً شديدًا لا يحتمله إلا الصابرون، وأخيرًا عاد إلى موطنه، ومات سنة 256.



* الجامع الصحيح

وفي كتابه «الجامع الصحيح»: أراد البخاري في كتابه أن يقتصر على جمع الأحاديث الصحيحة، والحديث الصحيح في اصطلاح المحدَّثين هو الحديث المسنْد الذي يتصل إسناده، من الراوي إلى النبي، ويكون كل راوٍ من رواته عدلًا ضابطًا، وقد أنفق البخاري في جمع كتابه هذا ستة عشر عامًا وسمَّاه «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول» وقد جمع فيه، على ما ذكره ابن حجر 7397 حديثًا؛ وهذا العدد تدخل فيه الأحاديث المكررة ولا تدخل فيه المعلقات والمتابعات والموقوفات والمقطوعات.

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