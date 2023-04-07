الحرب الروسية الأوكرانية تهيمن على مسيرات عيد القيامة في ألمانيا

تهيمن الحرب الروسية الأوكرانية هذا العام مجددا على مسيرات عيد القيامة التقليدية لحركة السلام.



وتتركز الفعاليات حول مطالبة الحكومة الألمانية ببذل المزيد من الجهود من أجل إجراء مفاوضات سلام.



وقال كريستيان جولا من شبكة التعاون من أجل السلام في بيان نُشر اليوم الجمعة: "كل يوم حرب إضافي يعني المزيد من القتلى والجرحى. يجب على الحكومة الألمانية في النهاية أن تكون فعالة، وتبذل كل ما في وسعها للوصول إلى هدنة وإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا".



وتنظم مسيرات عيد القيامة مجموعات سلام إقليمية ونقابات عمالية وأحزاب مثل حزب اليسار.



وبحسب بيانات شبكة التعاون من أجل السلام، تم التخطيط لتنظيم أكثر من 120 فعالية من خميس العهد حتى عيد القيامة. كما أشارت الشبكة في بيانها إلى مخاطر الأسلحة النووية، مطالبة بإنهاء التسلح، وانضمام ألمانيا إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.



لكن هناك أيضا خلافات داخل صفوف الحركة، حيث قال جولا: "الاستقطاب في المجتمع فيما يتعلق بحرب أوكرانيا وتوريد الأسلحة ينعكس أيضا على مجموعات السلام"، مشيرا أيضا إلى محاولة بعض المجموعات الاستفادة من مسيرات عيد القيامة لأغراضها الخاصة، مثل منكري كورونا الذين خططوا لفعاليات في إطار مسيرات عيد القيامة.



وقال جولا في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "مسيرات عيد القيامة هي حركة سلام كلاسيكية".



وذكر جولا أن عدد الأماكن التي تقام فيها مسيرات عيد القيامة زادت بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق. وفي العام الماضي خرج عدة مئات إلى عدة آلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في العديد من المدن للمشاركة في المسيرات.



وفي يوم الجمعة العظيمة سيُجرى تنظيم المسيرات في كيمنتس وفولدا، من بين أماكن أخرى. وتم التخطيط لمسيرات يوم سبت النور في أكثر من 60 مدينة، بما في ذلك كولونيا وميونخ وبرلين وهانوفر. وستختتم المسيرات يوم الاثنين، على سبيل المثال في فرانكفورت وهامبورج ونورنبرج.