كشف طارق الشناوي الناقد الفني، عن أفضل الوجوه الجديدة التي ظهرت في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن رمضان هذا العام شهد تنوعا بشكل كبير.

وأشاد خلال مداخلته عبر «سكايب»، ببرنامج «مساء العربية»، الخميس، بالفنانة الشابة آية سماحة وبأدائها المتطور في مسلسل الصفارة وكامل العدد،: معلقًا: «من حسن حظ آية أنها شاركت في عملين أتصور أنهم حققوا نجاح وعملوا رد فعل قوي»-بحسب وصفه

وعن تقييمه لأداء الفنان حاتم صلاح في دوره بمسلسل الكبير أوي والصفارة، معقبًا: «توجست خيفة أول ما شفته السنة اللي فاتت، من تكراره لتفاصيل محددة في أدائه الصوتي أو الحركي وإن عمرها الافتراضي هينتهي مع الزمن»، ولكنه مازال قادرا على الجذب وبعث الضحك عند الجمهور، ووجه له نصيحة بمحاولة انطلاقه بعيدًا عن التفاصيل الأدائية الخاصة به في أعماله السابقة.

وتنبأ بمستقبل فني للوجه الشاب حسن مالك بعد مشاركته بمسلسل رشيد، لافتًا إلى أنه يمتلك تلقائية ودرجة حضور عالية وأن مخرجة العمل مي ممدوح راهنت رهان صائب عليه.

وعن مشاركة الممثلة الشابة رويا هاشم في مسلسل الهرشة السابعة، علق بأنها تمتلك حضور طاغي وتسرق العين لشيء أبعد من الجمال، بالإضافة إلى أدائها، مؤكدًا أنها ممثلة واعدة.