تعد سير الصالحات تربية عملية للنفوس، وغَرْس للفضائل، وتدريب على التجمل بالآداب الإنسانية في ميادين الخُلُق والرضا وطاعة الله؛ ذلك لأن التربية بالاقتداء من خير الأساليب التربوية؛ لصقل الطباع، وتهذيب المشاعر، والسير قدما على طريق التقوى والاستقامة.

وفي عصر الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- برزت قصص عشرات النساء في حياة نبي الأمة، ممن كان لهن أثر عظيم في عصرهن والعصور التي تلته، أفرد لهن المؤلف والمترجم السوري أحمد خليل جمعة كتاب "نساء في عصر النبوة" الصادر عن دار نشر ابن كثير، ليركز على دورهن وما جرى لهن من أحداث ترتبط بالدعوة الإسلامية وبالرسول.

أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، قال عنها رسول الله: مالها؟ طال عمرها.

أم قيس وهجرة أهلها إلى المدينة

أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية، أخت الصحابي المشهور عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وأم قيس ممن أسرعن إلى ساحة الإسلام، وبايعن الرسول، إذ كان إسلامها قديماً مع قومها بني أسد، حيث طفقت قريش تشن حملات التعذيب والمضايقات لهؤلاء الذين عمرت قلوبهم بمحبة الله ورسوله.

ولما أوغل المشركون في الإيذاء، أذن الله عز وجل للمؤمنين بالهجرة، فأمر النبي أصحابة بالهجرة إلى المدينة وقال: "إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها، فخرجوا أرسالاً - جماعة في إثر جماعة - وانطلقت أم قيس مع قومها مهاجرة إلى الله ورسوله.

وفي السيرة، ذكر محمد بن إسحاق، رحمه الله، هجرة أم قيس وقومها، فقال: وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوًعبوا - هاجروا بأجمعهم - إلى المدينة مع رسول الله هجرةً؛ نساؤهم ورجالهم، وغلَقُوا دُورهم؛ فممن هاجر من رجالهم عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد، وعكاشة بن حصن، وممن هاجر من نسائهم زينب وحمنة وأم حبيب بنات جحش، وأم قيس بنت محصن رضي الله عنهم جميعاً.

وقد سجل أبو أحمد بن جحش -وكان شاعراً- هجرة قومه بقصيدة رائعة قال فيها: دعوت بي غنم لحقن دمائهم.. وللحق لما لاح للناس ملحب، أجابوا بحمد الله لما دعاهم.. إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا، ورعن محمد إلى قول النبي محمد.. فطاب ولاة الحق منا وطيبوا.

رعاية واهتمام لآل محصن

كان لآلِ محصن عناية خاصة من رسول الله، فقد كان لعكاشة رضي الله عنه رعاية نبوية لم يُسبق إليها، إذ سأل النبي أن يدخله الله الجنَّة بغير حساب قائلاً: ادع الله أن يجعلني منهم - أي من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال النبي: أَنتَ منهم، ثم قال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عُكَاشة.

ولا تقل أم محصن مكانة عن أخيها، بل إنَّ رسول الله ﷺ تلطَّف بابنها الصغير الذي بال على ثوب رسول الله، روت أم قيس هذا فقالت: أتيت رسول الله بابن لى لم يأكل الطعام، فجعله في حجره، فبال على ثوب رسول الله، فدعا بماء فنضح عليه، ولم يغسله، وهذا التصرف الحكيم من النبي يشير إلى هَدْيه وتعليمه للنِّسَاء أَنْ يرفقن بالأطفال، ويتعلمن الطَّهارة.

أم قيس بنت محصن والطب النبوي

اهتم الإسلام بصحة المسلم أهتماماً بالغاً، باعتبار أنَّ الصحة أعظم نعمة أنعمها الله على خلقه بعد نعمتي الإيمان واليقين؛ من هذا المنطلق كان رسول الله ﷺ يرشد أصحابه إلى الابتعاد عن المهالك، واللجوء إلى العلاج بالأدوية الإلهية، والأدوية الطبيعية.

فقد كان الرسول يدعو إلى علاج الأرواح والأبدان ليكون الجسم صالحاً في أعضائه، والمراد بالطَّب النبوي؛ الطَّبُ الذي فعله رسول الله، وأَمَرَ به، وما اعتاد عليه الناس في زمنه.

لذا فقد أرشد رسول الله ﷺ أم قيس إلى سلوك الطَّريق الصحيح في المحافظة على صحة ولدها، كما أشار إلى العلاج بالعود الهندي لما فيه من فوائد كثيرة، حدثت أم قيس رضي الله عنها عن تلك الوصفة الطبية النبوية، فقالت: دخلت على النبي الله با بن لي قد أَعْلَقْتُ عليه من العذرة ـ وجع الحلق - فقال: "عَلَام تَدْغَرْنَ أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإنَّ فيه سبعة أشفية يُسقط من العذرة، ويُلَدُّ من ذات الجنب".

أم فيس وراوية الحديث:

ليس غريباً أن تُقبل النساء على العلم ورواية الحديث، فالله عزّ وجلَّ قد صدر وحيه إلى المسلمين والمسلمات بطلب القراءة والعلم، وما عُبد الله تعالى بشيء أحب إليه من العلم، فكان النبي يرغب أصحابه في العلم، وأقبلت أم قيس رضي الله عنها وأرضاها على العلم فوعتِ الحديث الشريف، وروت عن النبي 24 حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وروى لها الجماعة.

وروى عنها من الصحابة وابصه بن معبد، وروى عنها عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ومولاها أبو الحسن، وعَمْرة أخت نافع مولى حمنة بنت شجاع وغيرهم.

ومما روته قولها: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عليكم بهذا العود الهندي فإنَّ فيه سبعة أشفية - أمراض - يُسْعَط به من العذرة ويُلد به من ذات الجنب".

ولأم قيس رضي الله عنها مرويات في تاريخ السيرة والتراجم على جانب كبير من الأهمية منها قولها: توفي رسول الله وعكاشة ـ أخوها ـ ابن أربع وأربعين سنة.

الرسول يدعو لها بطول العمر:

طول العمر مع حُسْنِ العمل مفتاحُ الخير كله، وسبيل للوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى والصَّحابية الكريمة أم قيس من المعمرات من نساء الصَّحابة، وهي ممن شملتها دعوة مستجابة من رسول الله ﷺ بأن يطول عمرها.

ففي سُنَن النسائي، رحمه الله، عن مولى أم قيس عنها أنها قالت: توفي ابني فجزعتُ، فقلتُ للذي يُغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكّاشةً إلى رسول الله الله فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: "مالها؟ طال عمرها"، قال: فلا نعلم امرأة عُمّرت ما عمرت.

وعاشت أم قيس رضي الله عنها حياة سعيدة طويلة تحوطها عناية الله تعالى ببركة دعاء رسول الله لها، وخلال حياتها المديدة كانت تبذل كل ما بوسعها في سبيل مرضاة الله عزّ وجل.