الرئيس الصيني: الحل السياسي هو الطريق الصحيح الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أكد لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الحل السياسي هو الطريق الصحيح الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية.



وقال جين بينج - وفقًا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن وسائل الإعلام الصينية - : "ليس من مصلحة أحد أن تستمر الحرب الأوكرانية، ومن مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة والعالم بأسره وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن".



ورحب الزعيم الصيني بأي مقترحات ملموسة تقدمها فرنسا لحل الأزمة الأوكرانية سياسيًا، مؤكدًا أن الصين ستدعم فرنسا، ومستعدة للعب دور بناء.



وأضافت وسائل الإعلام الصينية أن فرنسا أعربت عن تقديرها الشديد للنفوذ الدولي للصين، وأكدت استعدادها للعمل والتواصل عن كثب مع الصين للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.



وكان ماكرون، قد بدأ يوم الأربعاء الماضي، زيارة رسمية إلى الصين تستمر 3 أيام، لبحث التحديات الكثيرة التي يشهدها العالم، بما في ذلك حرب أوكرانيا.