منذ مطلع التاريخ، تحظى مصر بنساء عظيمات وملهمات استطعن أن يسطرن انجازات ويصنعن تاريخ ويساعدن في إعادة بناء وتشييد مجد بلادهن على مر التاريخ وفي مختلف عصورها القديمة والحديثة والأحدث.

المجلس القومي للمرأة في مصر نشر كتابات وثق خلالها قصص نجاح المرأة المصرية في صناعة التاريخ والمجد لبلادها، استعانت بها "الشروق" لتقدم سلسلة "نساء مُلهمات" على مدار شهر رمضان، لتسرد قصص إنجازات عظيمة للمرأة المصرية، عبر العصور المختلفة وحتى العصر الحالي.

ألفت السباعي.. أول طبيبة جراحة في تاريخ مصر

حازت ألفت السباعي على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة عام 1965، ومن بعدها دبلوم الجراحة عام 1967، ثم درجة الدكتواره في دراسة تشريحية وباثولوجية عن الحبل المئوي والعقم.

تهد ألفت السباعي أول جراحة مصرية وأول سيدة ترأس قسم الجراحة في جامعة مصرية "جامعة المنوفية في عام 1996، حيث عينت وكيلاً لكلية الطب ثم تنازلت عن المنصب لتكون رئيس قسم الجراحة.

لألفت السباعي أبحاث مهمة في مجال جراحات العقم والخصوبة، حيث ابتكرت طريقة جديدة لعلاج سقوط الشرج دون فتح بطن.

تابعت ألفت السباعي مع زوجها العالم الدكتور أحمد شفيق معظم المؤتمرات العالمية، قم أنشأت وحدة القولون والشرج بكلية الطب جامعة المنوفية.

أصبحت ألفت السباعي عضو جمعيات علمية عالمية، منها الأكاديمية الدولية للعقم بنيويورك، الجمعية الأمريكية للقولون، جمعية أمراض الحوض، عضو جمعية الطب والقانون، والجمعية المصرية للصحة العامة، والجمعية الطبية لتحليل المياه بألمانيا، لذلك كرمتها نقابة الأطباء والعديد من الهيئات الدولية.