خالد جلال يشهد افتتاح «سيب نفسك» بمسرح السلام

شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، القائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، مساء الخميس افتتاح العرض المسرحى "سيب نفسك" من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور، وذلك بقاعة يوسف إدريس فى مسرح السلام بشارع قصر العينى.



كما تفقد جلال بروفة العرض المسرحى (عجيب وعجيبة) إخراج محمد الصغير، والذى تجرى بروفاته حاليا على خشبة مسرح السلام استعدادا لافتتاحه، مثمنا جهود الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، فى إنتاج العروض التى تم الإعلان عنها ضمن خطة البيت الفنى للمسرح.



ويعد عرض (سيب نفسك) المشروع السابع ضمن سلسلة المشروعات التى أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد مطلع يناير الماضى تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد"، وذلك بعد افتتاح العروض المسرحية "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع " من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، "بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وتدشين مدرسة العصفورى للمخرجين الشباب.



فيما امتلأت قاعة يوسف إدريس بالجمهور الذى تفاعل مع بطلة العرض الفنانة فاطمة محمد على، وذلك فى أمسية مسرحية رمضانية.

العرض ديكور أحمد أمين، إضاءة إبراهيم الفرن، أزياء نهاد السيد، موسيقى وألحان حاتم عزت، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عرائس نبيل الفليكاوى، إنتاج أقنعة أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن، تصميم الدعاية محمد فاضل، تأليف مارك إيجيا، دراماتورج وإخراج دكتور جمال ياقوت.