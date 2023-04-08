السيطرة على 5 حرائق بأماكن متفرقة بنطاق الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على 5 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع أية إصابات.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 5 بلاغات منفصلة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعجوزة، وشقة سكنية أعلى نفق نصر الدين بالهرم، وشقة سكنية بجوار محطة مترو أنفاق الجيزة، ومحل في بولاق الدكرور، وحريق بكمية مخلفات بمدخل منطقة سقارة الأثرية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الخمس.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.